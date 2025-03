Caracas, Maduro ordina l'aumento dei voli di rimpatrio dagli Usa

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordinato di incrementare i voli di rimpatrio dei migranti venezuelani espulsi dagli Stati Uniti, annunciando che domani arriverà in Venezuela un altro aereo con 306 migranti. Lo rende noto il sito venezuelano Alberto News.

"Ho ordinato di incrementare tutte le azioni diplomatiche per riportare in patria i venezuelani e le venezuelane dagli Stati Uniti. Domani arrivano 306 migranti via Messico e ho dato l'ordine all'inviato speciale per i negoziati di pace con gli Stati Uniti, Jorge Rodríguez (il presidente del Parlamento), di incrementare tutte le azioni per garantire i voli di ritorno dagli Stati Uniti a tutti i migranti detenuti per dare loro rispetto, dignità, sostegno e farli tornare nella loro patria e alla loro famiglia", ha dichiarato Maduro durante un evento a Caracas.

Maduro ha aggiunto che "Jorge Rodríguez deve garantirmi il ritorno dei voli con i venezuelani e le venezuelane dagli Stati Uniti, mentre stiamo coordinando in tempo reale con la vicepresidente (Delcy Rodríguez, sorella di Jorge e ministra degli Idrocarburi) il salvataggio dei sequestrati nei campi di concentramento in El Salvador".

Il Venezuela ha avvertito che non si fermerà fino a quando non avrà salvato quelli che considera "sequestrati" in El Salvador, dove gli Stati Uniti hanno inviato più 228 migranti accusati di essere membri della organizzazione criminale transnazionale Tren de Aragua, nata in Venezuela nel 2014 nel carcere di Tocorón



