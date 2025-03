Bukele, 'il mondo è diviso tra estinzionisti e umanisti'

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha espresso il suo punto di vista sulle ideologie nel mondo e sull'assenza di posizioni di destra e di sinistra, definendo le tendenze attuali come "umaniste ed estinzioniste".

Il capo dello Stato ha affrontato la questione durante l'inaugurazione dell'Istituto di ingegneria e scienze Kriete, fondato dall'imprenditore Roberto Kriete con il sostegno dell'Istituto Tecnologico di Monterrey in Messico.

"Quando vediamo cosa sta succedendo ovunque — ha detto Bukele — il mondo non è più diviso tra destra e sinistra, ma tra umanisti ed estinzionisti, e dobbiamo impegnarci per essere umanisti, affinché gli esseri umani guidino le nuove tecnologie e il futuro".

Già nell'agosto 2024, in un'intervista alla rivista Time, il presidente salvadoregno aveva dichiarato: "Non mi considero di sinistra o di destra. La sinistra ha perso la strada a livello globale; non ha modelli di riferimento, né esponenti. Abbiamo una grave crisi di identità e dobbiamo fare qualcosa in fretta prima di perdere tutte le nostre cariche elettive, perché la gente non vede alcuna direzione nella sinistra".



