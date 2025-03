Brasile, la Banca centrale alza i tassi al 14,25%

Il Comitato di politica monetaria della Banca centrale del Brasile, il Copom ha elevato oggi di di 100 punti base il tasso di interesse di riferimento (Selic), passato così dal 13,25% al 14,25% annuo.

La decisione, che è stata presa all'unanimità durante il secondo incontro dell'anno della Banca centrale verde-oro, era attesa dal mercato e si tratta del quinto aumento consecutivo.

Era dal 2016 che il Selic non era così alto e l'ultima volta che il Brasile ha raggiunto questo livello, il paese era in piena crisi durante il secondo mandato dell'ex presidente Dilma Rousseff (2011-2016).

"Il Copom ritiene che questa decisione sia compatibile con la strategia di convergenza dell'inflazione attorno alla meta lungo l'orizzonte rilevante. Senza pregiudicare il suo obiettivo fondamentale di garantire la stabilità dei prezzi, questa decisione implica anche un'attenuazione delle fluttuazioni del livello di attività economica e la promozione dell'occupazione piena", ha reso noto la Banca centrale in un comunicato, aggiungendo che la prossima riunione (il 6 ed i 7 maggio prossimi) sarà caratterizzata da un nuovo aumento del Selic, seppure di "minore entità".



