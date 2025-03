Brasile: Haddad, fiduciosi nell'ok Congresso su esenzione Irpef

Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, confida che il Congresso approvi la proposta di esentare le persone che guadagnano fino a 800 euro al mese (5mila reais al mese) dal pagamento dell'Irpef.

"Nemmeno l'estrema destra avrà argomenti per non approvare la misura", ha affermato Haddad in un'intervista a Bom Dia Ministro (Buongiorno Ministro) su EBC. "Non vedo qualcuno dell'estrema destra salire su un palco e giustificare la tassazione di coloro che guadagnano fino a 800 euro", ha poi aggiunto.

In caso di approvazione della misura fortemente voluta dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a beneficiarne potrebbero essere circa 10 milioni di brasiliani.



