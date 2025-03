Ávila Plazas è il nuovo ministro delle Finanze della Colombia

La presidenza della Repubblica della Colombia ha pubblicato sul suo sito ufficiale il curriculum di Germán Ávila Plazas come ministro delle Finanze in sostituzione di Diego Guevara, che ha confermato le sue dimissioni ieri. Lo rendono noto i principali media colombiani.

Ávila, che è economista con una carriera di oltre 30 anni nel settore finanziario e dell'edilizia sociale che, dall'inizio dello scorso novembre presiedeva il Grupo Bicentenario, la holding statale finanziaria con partecipazioni nei 13 principali enti di finanza pubblici tra cui Banca agricola della Colombia, il Bancoldex, Fondo nazionale di risparmio, quello delle garanzie nazionali e Previsora Seguros (assicurazioni).

Fondatore della Cooperativa colombiana di Risparmio e Credito «Crear Cooperativa», ha anche guidato per oltre due decenni la Federazione nazionale delle Case Popolari, la Fenavip.

È il quarto ministro delle Finanze nel governo colombiano da quando, nell'agosto del 2022, Gustavo Petro si è insediato.





