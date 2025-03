Argentina, conclusa senza incidenti la protesta dei pensionati

Si è conclusa senza i temuti incidenti la protesta settimanale dei pensionati a Buenos Aires: il corteo è stato caratterizzato da una massiccia operazione di sicurezza che ha impedito ai dimostranti (meno numerosi di mercoledì scorso) di oltrepassare le strade adiacenti al Parlamento argentino. Tafferugli isolati con la polizia e tra gli stessi dimostranti, che hanno individuato tra la folla degli "infiltrati" o dei "provocatori".

In un discorso pronunciato in piazza, i rappresentanti degli organizzatori (i partiti di sinistra all'opposizione) hanno invocato un nuovo sciopero generale della Confederazione generale del lavoro (Cgt, la principale centrale sindacale dell'Argentina) e chiesto le dimissioni del ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich, principale bersaglio di critiche e cori durante la manifestazione.

Nonostante la presenza di persone che indossavano magliette da calcio, alcune delle quali coinvolte in incidenti senza gravi conseguenze, non si sono visti gli ultras delle principali squadre argentine, che avevano dato manforte all'ultima protesta.



