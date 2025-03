Scontri in piazza, chiesto l'arresto di 29 tifosi argentini

Il governo argentino ha sollecitato alla procura generale l'arresto di 29 ultras appartenenti a tifoserie organizzate di diverse squadre di calcio - note come "barras bravas" - presunti responsabili di atti vandalici contro il parlamento, a margine delle proteste anti-governative organizzate dai pensionati a Buenos Aires la scorsa settimana.

"Presentiamo le prove e sollecitiamo alla procura l'arresto di questi 29 ultras violenti che hanno attaccato il parlamento e le nostre forze di polizia, con spranghe, sassi e armi", ha scritto su X la ministra della Sicurezza nazionale Patricia Bullrich, allegando un video in cui si distinguono i tifosi, chiaramente identificabili.

Nel corso degli scontri, nei quali sono rimaste ferite 45 persone, la polizia aveva fermato in flagranza di reato circa 120 presunti facinorosi. La giustizia ne aveva tuttavia ordinato l'immediata scarcerazione, aprendo una crisi istituzionale con il governo che a sua volta ha denunciato il magistrato per abuso d'ufficio. Le indagini sulle violenze continuano e i primi presunti responsabili sono stati denunciati a piede libero.





