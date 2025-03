Procura in Messico, 'molteplici omissioni nel caso Teuchitlán'

Due settimane dopo la scoperta di un presunto centro di addestramento ed esecuzione nel comune di Teuchitlán, nello stato messicano di Jalisco, la Procura generale (Fgr) ha confermato che l'ufficio della Procura dello stato di Jalisco ha commesso molteplici omissioni nelle indagini sul ranch Izaguirre, scoperto per la prima volta dalla Guardia nazionale nel settembre 2024.

In una conferenza stampa, il procuratore Alejandro Gertz ha confermato che la Fgr assumerà la direzione delle indagini non appena le autorità statali avranno presentato tutti i fascicoli richiesti.

Finora le autorità federali non hanno confermato l'esatta natura del sito, sebbene la presenza di presunti forni crematori, resti umani e indumenti suggerisca una scena di estrema violenza. Finora, ha detto Gertz, sono state arrestate 10 persone in diversi stati del Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA