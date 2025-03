Parlano i primi testimoni nel processo sulla morte di Maradona

In mezzo a una folla di persone che sventolavano bandiere e magliette chiedendo giustizia per Diego Armando Maradona, a Buenos Aires hanno iniziato a deporre i primi testimoni nel processo per la morte dell'ex calciatore argentino.

Oltre 100 persone, tra cui familiari stretti e personalità della televisione locale, parleranno davanti ai giudici, più di quattro anni dopo la scomparsa dell'idolo argentino, nella causa che mira a stabilire se i sette imputati sono colpevoli del suo decesso.

Secondo la Procura, sono stati coinvolti in comportamenti scorretti che hanno portato alla morte di Maradona il 25 novembre 2020 e sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio doloso. Si sono tutti dichiarati non colpevoli.



