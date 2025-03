Parlamento in Argentina blindato per le nuove proteste

Dopo i gravi scontri che hanno accompagnato la protesta a sostegno dei pensionati di mercoledì scorso a Buenos Aires, il governo di Javier Milei ha deciso di blindare il Parlamento in vista di una nuova protesta convocata per oggi.

Il ministero della Sicurezza ha annunciato che per prevenire disturbi verranno chiuse tutte le vie di accesso al palazzo del Congresso e a poche ore dall'inizio della manifestazione si osservano già le transenne della polizia collocate lungo tutto il perimetro a due isolati di distanza dal Parlamento.

Se per la protesta della settimana scorsa erano stati mobilitati oltre 2.000 agenti di tutte le forze di sicurezza federali e 1.000 agenti della polizia della città, per questa manifestazione si attende uno spiegamento anche superiore.

Il governo federale in coordinamento con quello della capitale ha predisposto controlli anche negli accessi autostradali e nelle principali stazioni ferroviarie dove pure, con un'inizativa inedita, sono stati relicati messaggi deterrenti sia attraverso i megafoni che la segnaletica luminosa.

"La protesta non è violenza. La polizia reprimerà qualunque attentato contro la Repubblica", recita uno dei messaggi che si poteva osservare nella stazione Constitucion.

La manifestazione di mercoledì scorso si è conclusa con decine di feriti tra i manifestanti, un centinaio di arresti e con un fotografo freelance in gravissime condizioni dopo esser stato colpito alla testa da un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo.



