Oleodotto rotto, l'Ecuador rinvia le esportazioni di petrolio

La compagnia petrolifera statale dell'Ecuador, Petroecuador, ha dichiarato una situazione di "forza maggiore", in seguito alla rottura del Sote, uno dei principali oleodotti del Paese, ed ha quindi deciso di posticipare le esportazioni di greggio. Nella nazione sudamericana lo stato di emergenza sarà mantenuto per 60 giorni allo scopo di accelerare la riparazione e la bonifica della fuoriuscita di petrolio verificatasi giovedì scorso nella provincia di Esmeraldas, al confine con la Colombia.

Finora, Petroecuador non ha precisato il volume di petrolio sgorgato nell'ambiente, sostenendo che "resta da stabilire", poiché "sarà noto una volta ripreso il pompaggio e completate le relative valutazioni".

Attualmente la raffineria di Esmeraldas, la più grande dell'Ecuador, ha più di 1,1 milioni di barili di petrolio nei suoi serbatoi per garantire la continuità delle sue operazioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA