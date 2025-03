Messico, Sheinbaum promulga legge che nazionalizza Pemex

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha promulgato le leggi che recuperano Petróleos Mexicanos (Pemex) e la Commissione dell'elettricità (Comisión Federal de Electricidad) come aziende di Stato, ponendo fine alla riforma energetica promossa dai governi di Enrique Peña Nieto (2012-2018) e Felipe Calderón (2006-2012). Lo rende noto il sito messicano Excelsior.

"Una delle cose più importanti è che le aziende vengono recuperate verticalmente. Cioè, dopo quanto fatto nel 1992, ovvero separare Pemex con l'obiettivo di privatizzarlo, inizia oggi l'integrazione verticale di Petróleos Mexicanos per rafforzare la sua efficienza ed il suo rendimento come azienda pubblica dello Stato messicano e azienda del popolo del Messico", ha detto Sheinbaum nella sede di Pemex.

"La ristrutturazione di Petróleos Mexicanos è in corso, stiamo implementando processi di reintegrazione verticale e orizzontale, snellimento amministrativo, rafforzamento delle attività operative, controllo di bilancio, razionalità ed efficienza, austerità repubblicana e rigorosa selezione degli investimenti", ha dichiarato il direttore generale di Pemex, Víctor Rodríguez.



