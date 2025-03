Messico, 'Improbabili dazi Usa del 25% sul nostro export'

Marcelo Ebrard, ministro dell'Economia del Messico, ritiene "improbabile" che gli Stati Uniti finiscano per imporre una tariffa del 25% sulle importazioni provenienti dal Paese latinoamericano. Il funzionario respinge quindi lo scenario previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), secondo cui l'economia azteca subirà una contrazione dell'1,3% nel 2025 e dello 0,6% nel 2026.

Durante un evento presso la sede del ministero da lui presieduto, Ebrard ha dichiarato di essere in costante contatto con i dirigenti dell'industria automobilistica, che rappresenta una quota significativa delle esportazioni e gode di un'elevata integrazione con gli Stati Uniti, con molti componenti che attraversano i confini della regione da cinque a otto volte prima che venga completato l'assemblaggio finale del veicolo.

"Ciò significa — ha spiegato — che se un Paese impone una tariffa, l'altro dovrà fare lo stesso. Se la tariffa è del 25% e passa tra le due nazioni fino a otto volte, l'impatto sarebbe tremendo. Quindi, stiamo analizzando molte misure, non solo i dazi, per vedere come possiamo ridurre l'effetto invece di aumentarlo". "Innanzitutto — ha aggiunto — aspetteremo di vedere cosa succede e poi reagiremo".



