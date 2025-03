Il partito di Lula, 'si vieti a Bolsonaro di lasciare Brasilia'

In Brasile, il capogruppo del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) alla Camera dei deputati, Lindbergh Farias, e il deputato della stessa sigla, Rogério Correia, si sono rivolti alla Corte suprema per richiedere misure precauzionali che impediscano all'ex presidente Jair Bolsonaro (accusato di tentativo di golpe) di lasciare Brasilia o di avvicinarsi alle ambasciate.

I parlamentari chiedono di ordinare a Bolsonaro di indossare una cavigliera elettronica. La richiesta è stata presentata al giudice Alexandre de Moraes, dopo che il figlio dell'ex leader conservatore, il deputato Eduardo Bolsonaro, ha annunciato che si congederà dal suo mandato per rimanere negli Stati Uniti.

Ricordando che l'ex presidente della Repubblica (al governo dal 2019 al 2022) si recò a Orlando il 30 dicembre 2022 e tornò in Brasile solo il 30 marzo 2023, i deputati sottolineano la possibilità di un suo "tentativo di fuga".



