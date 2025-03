El Salvador: presentate 150mila firme contro le miniere

Rappresentanti della Conferenza episcopale di El Salvador, accompagnati da decine di parrocchiani, membri della società civile e diverse organizzazioni, hanno presentato 150mila firme all'Assemblea Legislativa per chiedere l'abrogazione della Legge generale sull'estrazione dei metalli.

"Sappiamo che l'attività mineraria sarebbe seriamente dannosa.

Lo stiamo facendo per il bene di tutti. È la volontà di 150mila persone e di altre che non hanno firmato, ma che sono d'accordo", ha affermato José Luis Escobar, arcivescovo di San Salvador e presidente della Conferenza episcopale del Paese.

I coordinatori dell'iniziativa hanno dichiarato che le firme sono state raccolte a livello nazionale, in circa 600 parrocchie e altri luoghi pubblici. La Chiesa ha espresso la sua opposizione all'estrazione dei metalli, sostenendo che l'attività minaccia la vita e l'ambiente.

La Legge generale sull'estrazione di metalli è stata approvata il 23 dicembre 2024, promossa dal presidente Nayib Bukele e dai deputati che sostengono il suo governo, dopo che il capo dello Stato ha dichiarato che in El Salvador esiste un'elevata concentrazione di oro.



