Città del Messico approva le corride senza violenza

L'Assemblea comunale di Città di Messico ha approvato la riforma che regola le corride nella capitale, permettendo che si svolgano secondo nuove norme che eliminano pratiche violente verso i tori. Lo rende noto il sito di Reforma.

L'iniziativa presentata dalla sindaca Clara Brugada è stata votata con 61 voti favorevoli, uno contrario e nessuna astensione, e ora è stata inviata alla Giunta di governo per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di Città del Messico.

Una delle principali novità è la creazione della figura dello "spettacolo taurino libero da violenza", che vieta l'uso di oggetti appuntiti durante le corride e la morte del toro, che sarà restituito integro al termine dello spettacolo. Inoltre, si stabilisce un limite di tempo di 10 minuti per toro in arena e la protezione delle corna dell'animale per evitare lesioni.

Fuori dalla sede dell'Assemblea comunale, l'approvazione della riforma ha scatenato le proteste di manifestanti, sia a favore che contro la misura, con a un agente ferito e tre persone arrestate.



