Brasile, 'Usa pagheranno prezzo per uscita da trattato Parigi'

Gli Stati Uniti pagheranno "un prezzo alto" per l'abbandono dell'accordo di Parigi sul Clima, disposto dal presidente Donald Trump subito dopo il suo insediamento. Lo ha detto la ministra dell'Ambiente del Brasile Marina Silva evidenziando che recentemente diverse tragedie climatiche hanno colpito anche il territorio Usa.

"I cittadini statunitensi potranno anche identificarsi a livello ideologico, ma non vorranno certo vedere i propri affari e le proprie esistenze minacciate da una posizione politica in contrasto con la cosa più razionale che c'è: la difesa della vita", ha affermato Silva, nel corso del programma radiofonico "Bom dia ministra", in onda sui canali ufficiali del governo.

A pochi mesi dalla Cop30 ospitata in Brasile, la ministra ha ammesso che il ritiro degli Usa rappresenta "una sfida" per i Paesi che sono rimasti e che "dovranno impegnarsi il doppio per rispettare gli obblighi", tuttavia "stiamo già sperimentando gli effetti del cambiamento climatico, con eventi estremi in tutto il mondo", siamo in "un momento cruciale per mettere in pratica ciò che è stato discusso e deliberato negli ultimi 33 anni", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA