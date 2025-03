Bolivia, contadini indigeni consegnano loro richieste al governo

La Federazione dipartimentale unica dei lavoratori contadini "Túpac Katari", organizzazione indigena vicina all'ex presidente Evo Morales e più nota in Bolivia come Ponci Rossi (Ponchos Rojos in spagnolo) ha circondato la piazza Murillo di La Paz, il centro del potere politico del paese andino per consegnare un documento con numerose rivendicazioni al governo del presidente, Luis Arce. Lo rende noto il sito del quotidiano boliviano El Diario.

Tra le richieste ci sono le dimissioni dei ministri dei Lavori Pubblici, Edgar Montaño, degli Idrocarburi e dell'Energia, Alejandro Gallardo, della Pianificazione dello Sviluppo, Sergio Cusicanqui, e degli Interni, Eduardo Del Castillo, che lo scorso settembre aveva avviato un'inchiesta contro i Ponci Rossi, accusandoli di rivolta armata e terrorismo.

Il leader dei Ponci Rossi, David Mamani, ha chiesto anche le dimissioni del direttore della società statale di supporto alla produzione alimentare, l'Emapa e del vice-ministro della Difesa del Consumatore, oltre alla riduzione del 50% degli stipendi dei dipendenti pubblici superiori ai 10mila pesos boliviani (1327 euro), il rifiuto di qualsiasi credito internazionale e la soluzione immediata alla mancanza di combustibili e all'aumento dei prezzi.

Mamani ha concesso al governo Arce 72 ore per rispondere, avvertendo che i Ponci Rossi radicalizzeranno le proteste se le loro richieste non saranno soddisfatte.

Il viceministro della Sicurezza Cittadina, Roberto Ríos, ha lamentato che Mamani sia tornato a coordinare le manifestazioni dei Ponci Rossi.



