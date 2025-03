A Panama il presidente Mulino difende nuova legge previdenziale

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha difeso in un messaggio televisivo nazionale il suo appoggio alla Legge 462, che riforma la Legge organica della Previdenza sociale del Paese.

"Con questo, ha affermato, si compie un passo importante verso la sostenibilità del sistema di sicurezza sociale, garantendo sia l'assistenza sanitaria sia il futuro delle pensioni per i panamensi di oggi e di domani".

Il capo dello Stato ha sottolineato che il disegno di legge approvato dall'Assemblea nazionale non è lo stesso presentato dall'esecutivo, ma introduce importanti riforme. Inoltre, per garantire la pace sociale, l'età pensionabile non è stata innalzata.

"E' una legge che avvantaggia tutti, non è contro nessuno. È comprensibile che coloro che hanno gestito la previdenza sociale a loro piacimento o hanno partecipato agli sprechi degli ultimi anni si oppongano, perché ritengono che sia finita una festa per la quale i panamensi hanno dovuto pagare" ha detto Mulino.





