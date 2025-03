Vietato l'accesso al Cristo di Rio dopo la morte di un turista

Le autorità di Rio de Janeiro hanno chiuso temporaneamente l'accesso al Cristo Redentore, il monumento più visitato del Brasile, a causa della mancanza di assistenza medica adeguata dopo la morte di un turista domenica scorda.

E' stato sospeso sia il trasporto con la funicolare, sia quello con i minivan, l'altro mezzo più comune utilizzato per raggiungere la statua.

Il divieto è stato deciso dalla segreteria statale per la Tutela dei consumatori dopo che un brasiliano di 54 anni è morto domenica mattina a causa di malore mentre saliva le scale che portano al Cristo. Al momento dell'incidente il posto sanitario in loco non era ancora aperto.

Il luogo è privo di ambulanza, di punti di idratazione, di bagni adatti alle persone con problemi di mobilità e gli ascensori non sono perfettamente funzionanti, ha criticato il Santuario del Cristo Redentore, che dipende dall'arcidiocesi di Rio de Janeiro.



