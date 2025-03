Venezuela: opposizione agli Usa, 'proteggete i migranti onesti'

Dopo l'espulsione degli Stati Uniti in El Salvador di 228 presunti membri del Tren de Aragua, i due principali leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ed Edmundo González, hanno chiesto agli Stati Uniti "un regime di protezione per i migranti venezuelani come un passo preliminare e provvisorio per il loro pronto ritorno in una Venezuela libera", sottolineando che "nella loro stragrande maggioranza sono cittadini per bene; gente onesta e laboriosa che è fuggita dal regime criminale di Maduro e che non può tornare nel paese finché questi non sarà estromesso dal potere".

In un comunicato congiunto diffuso sulle loro reti sociali, Machado e González hanno precisato che sostengono "le misure che, nel quadro della legge e del giusto processo, sviluppano i governi democratici degli Stati Uniti, del Cile e di altri alleati della causa per la libertà in Venezuela, per identificare, fermare e penalizzare coloro che integrano o sostengono il Tren de Aragua e altre reti criminali, dipendenti o associate a Nicolás Maduro. Confidiamo nello stato di diritto che governa nei paesi democratici - e che oggi manca in Venezuela - in modo che i venezuelani possano godere di tutta la protezione e il rifugio offerto dalla legge".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA