Roger Waters, 'temo per la vita di Pedro Castillo'

L'ex membro della leggendaria band britannica dei Pink Floyd, Roger Waters, è preoccupato per la vita dell'ex presidente del Perù, Pedro Castillo. "Mi chiamo Roger Waters, sono un musicista inglese. Sto pubblicando questo video perché sono preoccupato per la vita di Pedro Castillo", ha detto il musicista in un video pubblicato sul suo account ufficiale di X.

L'ex presidente, in carcere da oltre due anni, è sotto processo per un tentativo fallito di colpo di Stato nel dicembre del 2022 e, la scorsa settimana, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo un malore causato dallo sciopero della fame iniziato per protestare contro il tribunale che lo sta giudicando.

Nel video Waters precisa di essere "in contatto con gli avvocati del presidente Castillo, che è stato incarcerato per due anni da un sistema giudiziario razzista controllato dall'élite di Lima che si è indignata quando la gente ha scelto Castillo come loro leader", aggiungendo che "è ora di dire agli oligarchi di tornare nei loro castelli, di sedersi, di tacere e di ascoltare il popolo".



