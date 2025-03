Petro pubblica il video dell'arresto del mafioso Gregorini

"Catturato Emanuele Gregorini, il più importante boss della mafia italiana in America Latina.

L'arresto è avvenuto nella città di Cartagena". Lo scrive il presidente colombiano, Gustavo Petro, in un post sul suo profilo X, in cui pubblica il video dell'arresto.

Secondo la polizia colombiana, si tratta del "principale capo del Sistema mafioso lombardo in America Latina, composto da Camorra, Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Responsabile del traffico di cocaina verso l'Europa, Gregorini operava dai principali porti di Cartagena, Barranquilla e Santa Marta, nel nord della Colombia.

Secondo il direttore della polizia nazionale colombiana, Fernando Triana, la cattura è il risultato della collaborazione tra polizia colombiana, carabinieri di Milano, ministero dell'Interno italiano e autorità britanniche.



