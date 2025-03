Perù, stato di emergenza contro la criminalità a Lima e Callao

Il governo peruviano ha dichiarato lo stato di emergenza nelle città di Lima e Callao per 30 giorni a partire da oggi per contrastare la criminalità organizzata: la Polizia nazionale assumerà il controllo dell'ordine pubblico in queste zone, mentre le Forze armate collaboreranno per rafforzare la sicurezza nelle zone più a rischio.

Il decreto della presidente Dina Boluarte stabilisce che durante lo stato di emergenza alcuni diritti costituzionali possono essere sospesi o limitati, come la libertà di movimento e di riunione, nonché l'inviolabilità del domicilio. Si precisa tuttavia che non verrà imposto alcun coprifuoco. Tale misura è giustificata dalla crescente preoccupazione per la violenza e la criminalità, che compromettono la pace e l'ordine interno delle principali città del Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA