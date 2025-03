Ministro Argentina ammette, l'Fmi deciderà la cifra dell'accordo

Il ministro delle Finanze dell'Argentina, Luis Caputo, ha ammesso che non è ancora stato definito l'ammontare del credito che il governo sta negoziando con il Fondo monetario internazionale (Fmi) nonostante avesse dichiarato qualche settimana fa che l'accordo era già 'infiocchettato', cifre incluse.

"L'ammontare lo deciderà il direttorio quando si riunirà, noi genuinamente non lo sappiamo", ha affermato oggi Caputo in un'intervista televisiva, chiarendo che i dettagli tecnici dell'accordo non figurano nel decreto recentemente inviato in Parlamento per autorizzare il credito "perché si tratta di elementi che discute l'esecutivo" e che "c'è un accordo di confidenzialità".

Il ministro ha aggiunto che l'obiettivo del finanziamento è quello di "rafforzare il livello delle riserve della Banca Centrale, garantire la stabilità macroeconomica e ridurre la volatilità finanziaria", condizioni che rappresantano una premessa per l'uscita dalle attuali restrizioni valutarie (il cosiddetto 'cepo').



Riproduzione riservata © Copyright ANSA