Messico: Sheinbaum, le corride non violente sono un passo avanti

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha salutato la proposta della sindaca della capitale del Paese, Clara Brugada, di rivedere le norme sulla tauromachia come "un passo avanti".

"Ci sono diversi punti di vista, non credete? Anche nella scienza esistono opinioni contrastanti, quindi dobbiamo esaminarle tutte", ha detto durante una conferenza stampa.

Il Congresso di Città del Messico voterà oggi, martedì 18 marzo, sulla riforma che prevede corride senza morte né violenza.

Il nuovo regolamento limita gli strumenti del torero alla cappa e alla muleta, riduce la durata di ogni duello a 10 minuti, proibisce l'uso di spade e banderillas e prevede l'obbligo di rinfoderare le corna del toro per evitare lesioni.





