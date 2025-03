Messico, Sheinbaum critica le previsioni dell'Ocse

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha messo in dubbio il ruolo delle organizzazioni internazionali come l'Ocse nel formulare previsioni per l'economia messicana.

"Non aiuta il fatto che dicano: 'Ci aspettiamo che una recessione sia possibile'. Dovrebbero suggerire cosa fare, invece di diffondere notizie che ancora non sappiamo se davvero accadranno", ha affermato oggi durante la conferenza stampa mattutina.

Il capo dello Stato ha insistito sul fatto che il suo governo continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione dell'economia mondiale, in particolare le misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti, ma ha ribadito che la priorità sarà quella di rafforzare gli investimenti ed evitare l'indebitamento.

In risposta alle stime dell'Ocse su una possibile recessione dell'economia messicana nel 2025 e nel 2026, Sheinbaum ha dichiarato che la sua amministrazione non considera il ricorso al debito come misura per affrontare un potenziale scenario avverso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA