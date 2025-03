Messico, online gli effetti personali del ranch degli orrori

In Messico, in seguito alla scoperta di una proprietà presumibilmente utilizzata dai narcotrafficanti come centro di addestramento ed esecuzione, l'ufficio del procuratore generale dello Stato di Jalisco ha diffuso le fotografie degli oggetti recuperati.

Gli articoli sono stati aggiunti a un catalogo pubblico contenente oltre 1.300 registrazioni, in modo che le famiglie alla ricerca dei propri cari possano eventualmente identificarli.

Il ritrovamento di centinaia di capi di abbigliamento — tra cui cappelli, scarpe, coperte, vestiti, zaini e biancheria intima — ha sollevato interrogativi sulle circostanze che hanno portato le persone a cui appartenevano ad arrivare sulla scena.

La Procura afferma che la scoperta delle prove finora raccolte non conferma l'identità o lo stato attuale delle potenziali vittime.



