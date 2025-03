Maduro, 'l'Onu protegga i venezuelani detenuti a El Salvador'

Il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato che chiederà all'Onu di attivare meccanismi di protezione per i migranti venezuelani espulsi dagli Stati Uniti dopo che circa 240 presunti membri della gang 'Tren de Aragua' sono stati trasferiti in un carcere di massima sicurezza a El Salvador questo fine settimana.

"Firmo una serie di comunicazioni indirizzate al Segretario generale delle Nazioni Unite (António Guterres), all'Alto commissario per i diritti umani (Volker Türk) e a varie organizzazioni per attivare meccanismi per i diritti umani a protezione dei venezuelani", ha detto il leader 'chavista' in un discorso trasmesso dalla tv statale Vtv.

Maduro ha giustificato la decisione sostenendo che i migranti venezuelani vengono "sequestrati" dall'amministrazione Trump, il che costituisce una "flagrante violazione dei loro diritti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA