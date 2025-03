Lula, gli stessi metodi della dittatura dietro episodi del 2023

"Dietro gli episodi del 2023 ci sono gli stessi ideali autoritari, gli stessi metodi violenti e gli stessi nostalgici delle prigioni della dittatura". Lo ha detto il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva in un intervento presso l'Ordine degli avvocati brasiliani (Oab). "In Brasile - ha affermato - l'intolleranza politica ha raggiunto l'apice in un tentativo di colpo di stato contro la democrazia".

Un tentato golpe "in cui è stato elaborato anche un piano per assassinare presidente e vicepresidente della Repubblica, oltre che un giudice del Supremo tribunale elettorale", ha sottolineato Lula.

"La democrazia non va data per scontata. È frutto di una costruzione quotidiana che richiede coraggio, unità e impegno verso i valori che ci rendono una nazione libera e giusta", ha concluso.



