Lula, esenzione Irpef su redditi bassi è solo una riparazione

"Quello che stiamo facendo è solo una riparazione. Stiamo dicendo che 141mila persone che guadagnano più di 96mila euro (600mila reais), più di 160mila euro (un milione di reais) l'anno, contribuiranno a far sì che 10 milioni di persone non paghino l'imposta sul reddito (Irpef).

E' semplice". Così il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha riassunto l'importanza della legge sull'esenzione dall'imposta sul reddito per chi guadagna fino a 800 euro (5mila reais).

Il testo della proposta è stato consegnato al presidente della Camera dei Deputati, Hugo Motta, in occasione di un evento a Palazzo Planalto.

Secondo Lula, la giustizia fiscale è semplice da dire ma spesso difficile da realizzare. Per questo motivo, ha spiegato, il Governo federale ha lavorato per produrre un testo basato sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla neutralità fiscale.

"È importante usare la parola neutralità. Questa legge non aumenta le entrate del governo di un centesimo. Aumenterà invece di qualche centinaio di reais le tasche dei poveri, che potranno così tornare a essere più cittadini di quanto non lo siano oggi", ha dichiarato il presidente.



