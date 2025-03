Le industrie della plastica italiane protagoniste a San Paolo

Le industrie della plastica italiana saranno protagoniste alla fiera "Plastico Brasil 2025", in agenda nella metropoli brasiliana di San Paolo dal 24 al 28 marzo.

All'Italia sarà dedicato un intero padiglione nell'ambito della manifestazione, curato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), in collaborazione con l'ambasciata d'Italia di Brasilia e l'Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma (Amaplast).

Presso il padiglione, riferisce Ice in una nota, i visitatori "potranno conoscere le più recenti e innovatrici tendenze tecnologiche, prodotti, materiali e soluzioni offerte dall'Italia all'industria della trasformazione della plastica".

"Il Brasile è un importante partner commerciale dell'Italia per le tecnologie e le soluzioni del settore. Le esportazioni italiane di macchinari per la produzione in plastica e gomma verso il Paese sudamericano hanno segnato nel 2024 un record assoluto con 123 milioni di euro, in crescita dell'86% rispetto al 2023", aggiunge Ice.

Sono circa venti, inoltre, i fabbricanti italiani di macchine, attrezzature e stampi per la plastica e la gomma che hanno una filiale commerciale o una unità produttiva in Brasile, per accompagnare un mercato in cui sono attive almeno 10mila imprese di trasformazione.

Grazie alla presenza di oltre mille espositori, gli organizzatori di Plastico Brasil 2025 prevedono oltre 67 mila presenze all'evento ospitato presso il San Paolo Expo.



