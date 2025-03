Cinema, Kevin Costner ricevuto dal presidente cubano all'Avana

Il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha ricevuto al Palazzo della Rivoluzione dell'Avana l'attore, regista e produttore americano Kevin Costner. La star di Hollywood sta visitando l'isola perché "interessato all'archeologia subacquea", ha dichiarato la Presidenza cubana sui social.

È la seconda volta che il premio Oscar visita Cuba. La prima avvenne nel 2001, quando presentò il suo film 'Thirteen Days', basato sulla crisi missilistica cubana del 1962.

La visita di Kostner avviene nel momento in cui la nazione soffre i postumi dell'ennesimo blackout generale, nel mezzo di una profonda crisi economica, segnata dalla carenza di cibo e medicinali. Il tutto mentre gli hotel (quasi vuoti) restano illuminati (grazie a generatori di energia autonomi) e con abbondanti scorte di cibo, causando malcontento tra gli abitanti, per i quali alimenti di base come uova e riso sono ormai inavvicinabili.



