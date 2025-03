Brasile, 3 latitanti bolsonariste arrestate negli Usa di Trump

Tre donne ricercate dalla giustizia del Brasile per gli atti estremisti dell'8 gennaio 2023 nella capitale del paese sudamericano Brasilia sono state arrestate mentre tentavano di entrare illegalmente negli Usa da El Paso, in Texas, il 21 gennaio di quest'anno, ovvero un giorno dopo l'insediamento alla Casa Bianca del presidente americano Donald Trump.

Si tratta della 51enne Rosana Maciel Gomes, della 33enne Cristiane da Silva e della 38enne Michely Paiva Alves. Le prime due sono già state condannate rispettivamente a 14 e a un anno di carcere dalla Corte suprema del Brasile, mentre la terza imputata di cinque reati connessi all'8 gennaio di due anni fa. L'informazione è stata confermata dal Servizio di immigrazione e dogane degli Stati Uniti, l'Ice, al portale all news brasiliano Uol, che precisa che c'è anche una quarta brasiliana detenuta negli Usa, la 51enne Raquel Souza Lopes, condannata a 17 anni di carcere in Brasile e arrestata otto giorni prima dell'insediamento di Trump nella città di La Grulla, in Texas.

L'Ice ha precisato che tutte e quattro le donne "stanno aspettando l'espulsione verso il loro paese di origine", il Brasile, dopo essere state processate secondo il regime di "espulsione accelerata", che consente l'espulsione degli stranieri senza un udienza giudiziaria.

Secondo quanto riporta il sito all news Poder360, le quattro erano parte di un gruppo che aveva lasciato il Brasile nel primo semestre del 2024 per stabilirsi in Argentina ma, a metà dello scorso novembre, la giustizia di Buenos Aires ha emesso mandati di arresto contro i brasiliani considerati latitanti in quanto condannati per gli atti estremisti dell'8 gennaio 2023.



