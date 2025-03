Bolivia, il governo convoca al dialogo tutte le forze politiche

In mezzo alla crisi per la scarsità di combustibili e a una serie di minacce di misure di pressione da parte di vari settori, il governo del presidente Luis Arce ha convocato domani a iniziare un dialogo per garantire la stabilità della Bolivia.

"Abbiamo deciso, come Governo del popolo, di convocare un incontro per la stabilità e la democrazia del nostro paese in vista delle elezioni generali di agosto 2025", ha detto la ministra della Presidenza, María Nela Prada, secondo quanto riporta il sito del quotidiano boliviano El Deber.

L'incontro è previsto per martedì 18 marzo nella Casa Grande del Popolo, a La Paz ed alla riunione sono convocati il presidente Luis Arce, il vicepresidente David Choquehuanca, i presidenti del Tribunale elettorale, della Camera, Senato, i capigruppo di tutte le forze presenti in Parlamento e tutte le organizzazioni politiche riconosciute.

"L'obiettivo dell'incontro è garantire le condizioni politiche e materiali affinché la democrazia non venga minacciata e affinché il calendario elettorale non venga interrotto", ha precisato Prada, aggiungendo che "abbiamo posizioni diverse e persino antagoniste su molti temi, poiché rappresentiamo interessi diversi, ma allo stesso tempo siamo obbligati, per responsabilità verso la nostra patria e il popolo boliviano, a raggiungere accordi minimi in momenti in cui la nostra democrazia è in pericolo".



