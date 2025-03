Bolivia: fino a 32 ore di fila ai distributori per fare il pieno

I tempi di attesa per fare rifornimento in Bolivia oscillano tra le quattro e le 32 ore, secondo i rilevamenti fatti dall'ufficio del Difensore civico boliviano (la "Defensoría del Pueblo") in uno dei periodi più acuti di carenza di diesel e benzina mai affrontati dal paese sudamericano, secondo quanto riportato dai media locali.

Il rilevamento è stato condotto nell'ultimo fine settimana in 88 stazioni di servizio nelle 20 città principali della Bolivia.

Nel 66% dei distributori non si vende più diesel mentre il 38% ha smesso di erogare benzina.

"Nel 30% delle stazioni di servizio monitorate si attende tra le quattro e le dieci ore; nel 26%, tra le undici e le 24 ore; e nel 17% dei casi abbiamo registrato più di 24 ore di attesa per ottenere il diesel", ha detto in una conferenza stampa ieri il difensore civico, Pedro Callisaya, sottolineando che, in alcuni casi, si sono registrate attese fino a 32 ore per potere fare il pieno.



