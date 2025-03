Un altro organo di stampa attaccato ad Haiti da bande armate

Gruppi armati ad Haiti hanno attaccato un altro media locale, il terzo in una settimana a a Port-au-Prince.

Ieri la redazione di Télé Pluriel ha affermato sul suo sito web che uomini pesantemente armati avevano appiccato il fuoco ai suoi locali, saccheggiandone anche gli uffici.

L'attacco al canale televisivo indipendente ha fatto seguito ad altri casi simili. Tra mercoledì e giovedì scorsi le aggressioni sono avvenute anche a Radio Télévision Caraïbes (Rtcv, il maggiore gruppo media di Haiti) e a Mélodie FM.

Tutti gli attacchi sono stati attribuiti alla potente coalizione di gang 'Vivre Ensemble' (Vivere Insieme), guidata da Jimmy Chérizier, meglio noto come 'Barbecue', che controlla fino al 90% della capitale, nonostante la presenza, dal giugno scorso, della Missione multinazionale di supporto per la sicurezza ad Haiti.



