Sheinbaum annuncia sei iniziative contro le sparizioni

Per affrontare il problema delle sparizioni in Messico, la presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato oggi una serie di azioni, tra cui il rafforzamento della struttura governativa e la modifica di diverse leggi.

Nel corso della conferenza stampa mattutina a Palazzo Nazionale, il capo dello Stato ha sottolineato che affrontare il problema delle persone scomparse è una priorità per il suo governo, così come scoprire la verità sugli eventi per sostenere le vittime e le loro famiglie.

"Ho detto che sarò sempre dalla parte delle vittime e della giustizia, per questo continueremo a impegnarci nella ricerca, nell'identificazione e nella cura delle persone scomparse.

L'assistenza alle vittime richiede la nostra massima attenzione", ha affermato.

Sheinbaum ha annunciato sei azioni immediate, tra cui il rafforzamento della Commissione nazionale di ricerca, il consolidamento del Certificato unico di registro della popolazione, l'implementazione di protocolli che consentano la generazione di avvisi di ricerca immediati, l'equiparazione del reato di scomparsa al rapimento, la pubblicazione di cifre mensili e il rafforzamento della Commissione esecutiva per l'assistenza alle vittime.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA