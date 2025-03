Ripristinata l'elettricità a Cuba ma i blackout continuano

Due giorni dopo il collasso del Sistema elettrico nazionale (Sen) a Cuba, la corrente è stata riallacciata la notte scorsa sull'isola con il collegamento della provincia di Pinar del Río. I blackout tuttavia persistono in gran parte del Paese caraibico a causa di una capacità di generazione insufficiente, riferisce l'Unione elettrica (Une).

Secondo quest'ultima, alle 20 locali (le una di stanotte in Italia) la produzione di elettricità aveva raggiunto i 1.568 MW, "il che non è sufficiente a coprire la domanda totale", sottolinea il sito web Cubadebate.

Sempre dopo le 20, l'impresa elettrica dell'Avana ha comunicato che "i circuiti di trasmissione, sottotrasmissione e distribuzione primaria interessati dalla disconnessione del Sen nella capitale sono stati completamente ripristinati".

L'azienda ha inoltre dichiarato che durante il blackout "il servizio è stato mantenuto nei 43 ospedali della provincia e nelle principali fonti di approvvigionamento idrico".

Nel frattempo, con il graduale ripristino dell'energia elettrica, il traffico dati per le connessioni Internet ha raggiunto l'87% durante la notte, secondo Cubadebate.



