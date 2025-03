Rio si propone ai nomadi digitali come primo hub in Sudamerica

L'obiettivo di fondo è creare le condizioni affinché la città di Rio de Janeiro diventi il primo hub per i nomadi digitali del Sudamerica. E' in questo spirito che nella città carioca è in corso, fino al 23 marzo, The Nomad World, evento organizzato dalla comunità internazionale del settore, col supporto del Comune.

"Continuiamo il nostro progetto di posizionare Rio come il primo hub per i nomadi digitali in Sud America, presentando la Città Meravigliosa come la più desiderabile e preparata ad accogliere questo pubblico", ha spiegato l'assessore al Turismo, Daniela Maia, nel presentare la ricca kermesse, declinata su più attività e conferenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA