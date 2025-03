Record di incidenti petroliferi nel 2024 in Brasile

Gli incidenti marittimi causati dall'esplorazione petrolifera offshore in Brasile hanno registrato un numero record nel 2024, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale del petrolio, del gas naturale e dei biocarburanti (Anp). In totale, lo scorso anno si sono verificate 731 incidenti in qualche fase delle esplorazioni petrolifere offshore. Ciò equivale a una media di due sinistri al giorno. Nel 2023 il settore aveva registrato 718 incidenti. E l'anno precedente i casi erano stati 598.

La questione della sicurezza è un tema centrale nelle discussioni sulla concessione delle licenze per le perforazioni nel blocco 59, uno di quelli già messi all'asta alla foce del Rio delle Amazzoni, un bacino che compone la regione del margine equatoriale. Il tema ha provocato spaccature all'interno del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, tra favorevoli all'esplorazione (il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira) e contrari (la ministra dell'Ambiente, Marina Silva).

La maggior parte degli incidenti registrati nel 2024 si è verificata nella cosiddetta fase di installazione della produzione, con 384 casi. Seguono gli incidenti presso le installazioni delle piattaforme di perforazione, con 134 episodi.



