Petrobras ha esportato il 52% della sua produzione nel 2024

Nel 2024 la compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha esportato all'estero 640 milioni di barili di petrolio, pari al 52% della sua produzione totale annuale di greggio. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp) evidenziando che per la prima volta nella sua storia la società ha esportato più della metà di quanto estratto, nello stesso anno in cui l'azienda ha registrato la seconda più grande produzione di petrolio della sua storia, con 1,23 miliardi di barili, risultato inferiore solo a quello del 2023 di 1,24 miliardi di barili.

La quantità esportata da Petrobras lo scorso anno rappresenta l'intera produzione dell'azienda nel 2007.

Grazie al risultato ottenuto, nel 2024 il petrolio è diventato il prodotto più esportato da Brasilia, superando per la prima volta la soia.

Il valore totale delle esportazioni di petrolio greggio è stato di 44,8 miliardi di dollari statunitensi, in aumento del 5% rispetto al 2023.



