Panama, ripristinata l'elettricità dopo il blackout di ieri

Le autorità di Panama hanno completamente ripristinato la fornitura elettrica nel Paese dopo il diffuso blackout di ieri: lo ha annunciato la segreteria per l'Energia del governo.

In precedenza, il presidente José Raúl Mulino aveva detto che il blackout era stato causato da "un generatore elettrico privato che aveva attivato il sistema di protezione del sistema", come aveva spiegato la Compagnia statale Etesa.

Da parte sua, l'Istituto nazionale per gli acquedotti e le fognature ha precisato che l'interruzione di corrente ha avuto ripercussioni anche sulla fornitura di acqua potabile del Paese.





