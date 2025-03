Il governo Milei denuncia la giudice che scarcerò i manifestanti

La ministra della Sicurezza nazionale dell'Argentina, Patricia Bullrich, ha annunciato che il governo del presidente Javier Milei ha presentato una denuncia contro la giudice Karina Andrade, magistrato che la scorsa settimana ha ordinato la scarcerazione immediata delle oltre 100 persone fermate durante gli scontri tra manifestanti e polizia davanti al parlamento, nel contesto delle mobilitazioni dei pensionati.

Su X, Bullrich ha accusato la giudice di "prevaricazione" e di "non aver fatto il suo dovere" per aver concesso la libertà "senza neanche guardare i precedenti penali" ai "violenti di sempre", tra cui i tifosi organizzati di diverse squadre di calcio che "hanno attaccato" gli agenti di polizia che proteggevano il Parlamento. "Non è stato un errore, si tratta di complicità", ha aggiunto. Secondo la tesi del magistrato "essendo in gioco il diritto costituzionale fondamentale di manifestare in modo democratico e quello della libertà di espressione", non era giustificabile l'arresto in flagranza di reato da parte degli agenti.



