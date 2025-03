El Salvador accoglie i primi prigionieri deportati dagli Usa

Un'ampia operazione di sicurezza ha accolto 238 membri dell'organizzazione criminale Tren de Aragua e 23 della gang Mara Salvatrucha, arrivati ;;in El Salvador all'aeroporto internazionale San Óscar Arnulfo Romero dagli Stati Uniti, in base all'Alien Enemies Act invocato dal presidente Donald Trump.

Almeno due video diffusi dal capo di Stato salvadoregno Nayib Bukele e dall'ufficio stampa presidenziale mostrano il trasferimento dei prigionieri al Centro di detenzione antiterrorismo (Cecot) a bordo di autobus e veicoli militari.

Il governo del Paese centroamericano ha annunciato che i membri del Tren de Aragua rimarranno in El Salvador per un anno, chiarendo che l'accordo potrebbe essere prorogato.

Secondo un rapporto dell'Ap, gli Stati Uniti pagheranno 20.000 dollari all'anno per ogni prigioniero inviato, una cifra che, secondo Bukele, contribuirà a finanziare il sistema carcerario, che, a suo dire, costa 200 milioni di dollari all'anno.



