Corteo a San Paolo il 30 marzo contro l'amnistia ai bolsonaristi

Il futuro del disegno di legge sull'amnistia per i condannati per gli attacchi ai palazzi della democrazia, a Brasilia, l'8 gennaio 2023 si misura ormai anche in piazza.

I sostenitori del governo di Luiz Inacio Lula da Silva hanno annunciato una mobilitazione, sull'avenida Paulista, a San Paolo, il 30 marzo. "Nessuna amnistia. Bolsonaro in prigione.

Questo è il momento. Scendiamo in piazza", ha dichiarato il deputato federale Guilherme Boulos (PSOL-SP) sui suoi social network.



