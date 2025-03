Cortei di protesta nel Messico dopo i ritrovamenti a Teuchitlán

In diverse città del Messico, gruppi alla ricerca di persone scomparse hanno organizzato marce e proteste per ricordare le vittime di quello che è stato descritto come un campo di addestramento e sterminio scoperto dal gruppo 'Guerreros Buscadores' il 5 marzo nella città di Teuchitlán, nello stato di Jalisco.

La Procura ha già trovato più di mille oggetti sul sito, tra cui centinaia di capi di abbigliamento: pantaloni, vestiti, magliette, felpe, maglioni, biancheria intima, zaini e calzature.

Nella piazza centrale di Città del Messico, decine di paia di scarpe con una candela sono state posizionate vicino al Palazzo Nazionale, sede del governo federale, e i manifestanti hanno denunciato l'inazione della presidente Claudia Sheinbaum.

"Nove mesi fa - ha affermato uno degli oratori durante il comizio - la maggioranza degli elettori ti ha eletto a presiedere la Repubblica. Ci congratuliamo con te e con tanti altri che hanno riposto la loro fiducia nel progetto che rappresenti, ma nonostante le aspettative delle vittime, sembri poco disposta a guardarci: non ci nomini, non sembra che ci ascolti e non ti rivolgi a noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA