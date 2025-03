Colombia, 'useremo ogni forza contro la guerriglia in Catatumbo'

Il ministro della Difesa della Colombia, Pedro Sanchez, ha detto che l'esercito del paese sudamericano userà "tutta la forza" contro la minaccia del gruppo guerrigliero Esercito di Liberazione Nazionale, l'Eln, nella regione del Catatumbo, vicino al confine venezuelano.

Sánchez ha promesso di ristabilire il controllo territoriale il prima possibile, ha definito l'Eln un "gruppo narco-criminale" che "sarà contrastato con forza dallo Stato per difendere i colombiani", pur consapevole che "dovremo fare molti sacrifici, avremo anche delle lacrime, ma alla fine, ci riusciremo", riporta l'Afp.

Il ministro della Difesa colombiano ha aggiunto che se l'amministrazione di Donald Trump escludesse la Colombia dalla lista dei loro partner nella lotta contro la droga, "perderemmo la capacità di contenere la minaccia, il che andrebbe contro gli interessi degli Stati Uniti perché arriverebbe più cocaina da loro e gli Usa non sarebbero più forti, prosperi o sicuri", sottolineando che "incrinare le relazioni e la cooperazione tra i nostri stati sarebbe un vantaggio per i narcos".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA