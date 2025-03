Colombia, grande manifestazione per la riforma del lavoro

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha convocato una "giornata civica" con manifestazioni in tutto il paese sudamericano per appoggiare il referendum sulla riforma del lavoro da lui proposto la settimana scorsa.

"In strada per il semplice diritto di vivere bene. Oggi non uscirai per difendere Petro, oggi uscirai per difenderti", ha scritto il presidente colombiano sul suo account X.

Con la convocazione della "giornata civica" di domani, i dipendenti possono essere liberati dal lavoro per partecipare alle manifestazioni indette dai sindacati anche se i sindaci delle grandi città colombiane, Bogotá, Cartagena e Medellin, hanno respinto l'iniziativa di Petro, che sul suo X ha replicato: "sindaci della miseria che lasciano le loro città senza acqua, che preferiscono colpire i deboli abitanti di strada e i venditori ambulanti piuttosto che fermare i voraci speculatori della terra e dell'acqua".

Anche il sindacato degli insegnanti pubblici, il Fecode, è intervenuto con un comunicato contro i sindaci che hanno minacciato sanzioni contro gli educatori che parteciperanno domani alle manifestazioni dei sindacati.

La settimana scorsa, dopo che una Commissione del Senato ha approvato una mozione per l'archiviazione della riforma, Petro aveva annunciato il referendum. Domani, la stessa Commissione del Senato tornerà a esaminare il tema per confermare o meno l'archiviazione definitiva del progetto della riforma del lavoro, già approvata dalla Camera, che prevede di limitare l'orario di lavoro diurno, con pagamento di straordinari per le ore lavorate di notte, nei fine settimana e nei giorni festivi.





