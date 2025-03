Boluarte, basta con gli omicidi in Perù, valuto la pena di morte

La presidente peruviana, Dina Boluarte, ha affermato che "sta pensando alla pena di morte". Lo ha dichiarato ad un evento in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, sulla scorta emotiva dell'omicidio del cantante di un famoso gruppo musicale, Paul Flores, e sulla base dell'aumento dei dati della criminalità. "A questi maledetti assassini dico - ha sottolineato - che sto pensando seriamente alla pena di morte".

Di fronte a un auditorium composto per lo più da bambini, Boluarte ha sottolineato che il suo governo non 'permetterà un morto di più" tra i peruviani onesti.



